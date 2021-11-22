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Posted 22 ноября 2021, 09:41

Published 22 ноября 2021, 09:41

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

В России появились профессии QR-курьера и QR-няни

22 ноября 2021, 09:41
Вакцинированные россияне с сертификатами начали предлагать свои услуги.

На рынке труда России появились новые предложения от людей, прошедших вакцинацию и получивших QR-код. Одной из первых услуг такого рода стала возможность сходить в магазин за человека, у которого сертификата о вакцинации нет. Как сообщает 36on.ru, в Воронеже это обойдется в 300 рублей и более.

Появились и предложения нанять личного водителя с QR-кодом. Для больших покупок можно заказать «ГАЗель», у водителя которой также будет QR-код. Но на этом идеи вакцинированных людей не ограничились. Появились объявления от лица вещих торжеств с QR-кодом и QR-код-фотографа.

На сайтах объявлений уже есть предложения от QR-няни и QR-продавца. Одновременно работодатели ищут контролеров QR-кодов для работы в торговых центрах. Эти вакансии предлагают в том числе студентам.

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