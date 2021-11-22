В России появились профессии QR-курьера и QR-няни

На рынке труда России появились новые предложения от людей, прошедших вакцинацию и получивших QR-код. Одной из первых услуг такого рода стала возможность сходить в магазин за человека, у которого сертификата о вакцинации нет. Как сообщает 36on.ru, в Воронеже это обойдется в 300 рублей и более.