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Posted 23 ноября 2021, 16:48

Published 23 ноября 2021, 16:48

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

65 молодых семей получили господдержку на приобретение жилья в Новосибирской области

23 ноября 2021, 16:48
С 2015 года смогли улучшить свои условия 749 молодых семей.

В течение 2021 года в Новосибирской области 65 молодых семей получили деньги на покупку жилья. На это из регионального и федерального бюджетов выделили 76 миллионов рублей.

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, такая мера поддержки действует уже несколько лет. С 2015 года ей воспользовались 749 молодых семей.

В рамках программы выделяется единовременная денежная выплата. К молодым относятся семьи, в которых оба супруга не старше 35 лет. При этом семья должна вложить и свои деньги в покупку жилья, а купить его нужно в течение 7 месяцев с момента получения выплаты.

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