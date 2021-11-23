65 молодых семей получили господдержку на приобретение жилья в Новосибирской области

Posted 23 ноября 2021, 16:48
Published 23 ноября 2021, 16:48
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
В течение 2021 года в Новосибирской области 65 молодых семей получили деньги на покупку жилья. На это из регионального и федерального бюджетов выделили 76 миллионов рублей.
По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, такая мера поддержки действует уже несколько лет. С 2015 года ей воспользовались 749 молодых семей.
В рамках программы выделяется единовременная денежная выплата. К молодым относятся семьи, в которых оба супруга не старше 35 лет. При этом семья должна вложить и свои деньги в покупку жилья, а купить его нужно в течение 7 месяцев с момента получения выплаты.