65 молодых семей получили господдержку на приобретение жилья в Новосибирской области

В рамках программы выделяется единовременная денежная выплата. К молодым относятся семьи, в которых оба супруга не старше 35 лет. При этом семья должна вложить и свои деньги в покупку жилья, а купить его нужно в течение 7 месяцев с момента получения выплаты.