Еще 400 новых зараженных COVID-19 выявили в Новосибирской области

Posted 23 ноября 2021, 06:11
Published 23 ноября 2021, 06:11
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
За сутки 400 человек узнали о заражении коронавирусом в Новосибирской области, согласно данным оперштаба на 23 ноября.
Количество случаев заражения близится к 80 тыс.
Вместе с тем отрицательные тесты на Covid-19 получили 111 человек. Их выписали из инфекционных больниц области. В стационарах остается еще 4 146 госпитализированных, 349 из них находятся в реанимации с подтвержденным диагнозом.
Врачи также подтвердили 15 смертельных случаев, итого умерло за время пандемии уже 3 694 местных жителя.