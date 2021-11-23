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Posted 23 ноября 2021, 06:11

Published 23 ноября 2021, 06:11

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

Еще 400 новых зараженных COVID-19 выявили в Новосибирской области

23 ноября 2021, 06:11
Умерли 15 человек.

За сутки 400 человек узнали о заражении коронавирусом в Новосибирской области, согласно данным оперштаба на 23 ноября.

Количество случаев заражения близится к 80 тыс.

Вместе с тем отрицательные тесты на Covid-19 получили 111 человек. Их выписали из инфекционных больниц области. В стационарах остается еще 4 146 госпитализированных, 349 из них находятся в реанимации с подтвержденным диагнозом.

Врачи также подтвердили 15 смертельных случаев, итого умерло за время пандемии уже 3 694 местных жителя.

#Общество#Новости
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