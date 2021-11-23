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Posted 23 ноября 2021, 08:51

Published 23 ноября 2021, 08:51

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

Мэрия Новосибирска не приняла ремонт улицы Ватутина из-за ям

23 ноября 2021, 08:51
К ремонту улицы вернуться весной 2022 года.

Мэрия не приняла отремонтированную в снег улицу Ватутина в Новосибирске из-за дефектов в асфальте.

Работы на магистрали стартовали со значительным опозданием, когда уже выпал снег. Дорожники укладывали выравнивающий слой частями, это сказалось на качестве дороги. Это заметили водители и стали критиковать в соцсетях горе-рабочих.

Замглавы транспортного департамента мэрии Олеся Богомазова сообщила, что работы на участке в 4 тыс. кв.м. не приняла комиссия из-за выявленных повреждений в асфальте. Подрядчику велено ликвидировать нарушения и залить ямы литым асфальтом.

#Город
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