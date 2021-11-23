Новосибирцы потребовали убрать торговые палатки на площади Калинина

Мэрия подвела итоги опроса о благоустройстве площади и предложила несколько решений. Мнение опрошенных о торговых павильонах разделилось. 56,59 % горожан не хотят видеть уличных торговцев в это зоне, а вот 42,25% считают, что торговля должна быть организована иначе.