Новосибирцы потребовали убрать торговые палатки на площади Калинина

Posted 23 ноября 2021, 04:53
Published 23 ноября 2021, 04:53
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
Жители Новосибирска потребовали освободить площадь Калинина от торговых палаток и посадить там деревья.
Мэрия подвела итоги опроса о благоустройстве площади и предложила несколько решений. Мнение опрошенных о торговых павильонах разделилось. 56,59 % горожан не хотят видеть уличных торговцев в это зоне, а вот 42,25% считают, что торговля должна быть организована иначе.
Межу тем практически единогласно ответили новосибирцы на вопрос об озеленении. 91% опрошенных проголосовал за клумбы, деревья. 75,97% приветствуют создание дорожек для велосипедов и самокатов.
Неоднозначно оценили горожане предложение властей об установке скамеек и организации мест для прогулки на площади. 55,95% поддержали инициативу, а 36,56% раскритиковали ее из-за опасности рядом с оживленной дорогой.
Напомним, что центральной фигурой площади станет стела «Город трудовой доблести».