В Новосибирске блоками перекрыли пешеходный переход на Немировича-Данченко

Posted 23 ноября 2021, 07:33
Published 23 ноября 2021, 07:33
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
Бетонные разделители установили на улице Немировича-Данченко, заблокировав проход пешеходам в Новосибирске.
Горожане жалуются на дорожников, которые проигнорировали наличие пешеходного перехода через проезжую часть, о котором информируют дорожные знаки на обеих сторонах улицы.
Но оказалось, что рабочие установили новые знаки, а от старых не успели избавиться. А пешеходы приходится нарушать ПДД, чтобы пройти в сторону Ватутина.
Работы проводятся в рамках строительства дорожной развязки к новому ЛДС.