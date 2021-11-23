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Posted 23 ноября 2021, 07:33

Published 23 ноября 2021, 07:33

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

В Новосибирске блоками перекрыли пешеходный переход на Немировича-Данченко

23 ноября 2021, 07:33
Дорожники запутали пешеходов.

Бетонные разделители установили на улице Немировича-Данченко, заблокировав проход пешеходам в Новосибирске.

Горожане жалуются на дорожников, которые проигнорировали наличие пешеходного перехода через проезжую часть, о котором информируют дорожные знаки на обеих сторонах улицы.

Но оказалось, что рабочие установили новые знаки, а от старых не успели избавиться. А пешеходы приходится нарушать ПДД, чтобы пройти в сторону Ватутина.

Работы проводятся в рамках строительства дорожной развязки к новому ЛДС.

#Город
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