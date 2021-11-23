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Posted 23 ноября 2021, 05:30

Published 23 ноября 2021, 05:30

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

Жители Новосибирска пожаловались на агрессивных собак на детской площадке

23 ноября 2021, 05:30
Собаки кидаются на людей.

Жители дома на улице Есенина боятся агрессивных бездомных собак, которые кидаются на людей.

Они рассказали подписчикам паблика АСТ-54, что рядом с домом №39/1 бегают несколько собак и просят еду. Причем делают это настойчиво, кидаясь на людей, а ведь рядом играют дети.

Они отмечают, что есть среди жильцов те, кто выносит животным мясо и кости и оставляют прямо на детской площадке.

#Общество
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