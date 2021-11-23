Жители Новосибирска пожаловались на агрессивных собак на детской площадке

Posted 23 ноября 2021, 05:30
Published 23 ноября 2021, 05:30
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
Жители дома на улице Есенина боятся агрессивных бездомных собак, которые кидаются на людей.
Они рассказали подписчикам паблика АСТ-54, что рядом с домом №39/1 бегают несколько собак и просят еду. Причем делают это настойчиво, кидаясь на людей, а ведь рядом играют дети.
Они отмечают, что есть среди жильцов те, кто выносит животным мясо и кости и оставляют прямо на детской площадке.