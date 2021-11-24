Новосибирская школа №215 оказалась переполнена учениками почти в три раза

Шокирующие данные о переполненной школе стали известны после того, как одной из девочек отказали в приеме в образовательное учреждение. Она переехала в этот район вместе с мамой после развода родителей. Ребенок хотел учиться в школе №215, потому что она находится в шаговой доступности, но получил отказ в зачислении. В соседних школах №191 и №86 тоже не смогли ничем помочь.