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Posted 24 ноября 2021, 12:10

Published 24 ноября 2021, 12:10

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

Новосибирская школа №215 оказалась переполнена учениками почти в три раза

24 ноября 2021, 12:10
В ней учатся 2836 детей при нормативе в 1100 учеников.

Новосибирская школа №215 на улице Титова оказалась переполнена учениками почти в три раза. В нестоящее время в ней учатся 2836 детей, хотя здание рассчитано только на 1100 учащихся, сообщает НГС со ссылкой на мэрию.

Шокирующие данные о переполненной школе стали известны после того, как одной из девочек отказали в приеме в образовательное учреждение. Она переехала в этот район вместе с мамой после развода родителей. Ребенок хотел учиться в школе №215, потому что она находится в шаговой доступности, но получил отказ в зачислении. В соседних школах №191 и №86 тоже не смогли ничем помочь.

В мэрии заявили, что перевод в школу возможен лишь при условии наличия свободных мест. Применительно к школе №215 об этом говорить не приходится. В итоге ребенку нашли место в школе №48. Она находится в трех трамвайных остановках от дома, но девочка всем довольна.

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