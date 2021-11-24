Новосибирская школа №215 оказалась переполнена учениками почти в три раза

Posted 24 ноября 2021, 12:10
Published 24 ноября 2021, 12:10
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
Новосибирская школа №215 на улице Титова оказалась переполнена учениками почти в три раза. В нестоящее время в ней учатся 2836 детей, хотя здание рассчитано только на 1100 учащихся, сообщает НГС со ссылкой на мэрию.
Шокирующие данные о переполненной школе стали известны после того, как одной из девочек отказали в приеме в образовательное учреждение. Она переехала в этот район вместе с мамой после развода родителей. Ребенок хотел учиться в школе №215, потому что она находится в шаговой доступности, но получил отказ в зачислении. В соседних школах №191 и №86 тоже не смогли ничем помочь.
В мэрии заявили, что перевод в школу возможен лишь при условии наличия свободных мест. Применительно к школе №215 об этом говорить не приходится. В итоге ребенку нашли место в школе №48. Она находится в трех трамвайных остановках от дома, но девочка всем довольна.