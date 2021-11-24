В Новосибирске директора колледжа отправят в колонию за взятку в 241 тыс. рублей

Posted 24 ноября 2021, 02:37
Published 24 ноября 2021, 02:37
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
Бывший директор новосибирского колледжа сядет на четыре года за взятку в 241 тысячу рублей.
Следственный комитет сообщил, что отбывать наказание подсудимый будет в колонии строгого режима, а после освобождения не сможет устроиться на работу в гоструктуру в течение четырех лет.
35-летний глава промышленно-энергетического колледжа потребовал от подрядчика, который выполнил работу в колледже, взятку. В противном случае он угрожал оставить его без оплаты. А после отката за госконтракт он захотел благоустроить свой участок за чужой счет.
Подрядчик рассказал о вымогательстве ФСБ. И уже под контролем правоохранительных органов пошел на сделку. Сначала он передал обвиняемому 50 тыс. рублей, при второй встрече отдал остаток – 191 тыс. рублей. Тогда-то директора и задержали.