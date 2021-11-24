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Posted 24 ноября 2021, 08:46

Published 24 ноября 2021, 08:46

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

В Новосибирске создали туристическую полицию перед МЧМ и ЧМ по волейболу

В Новосибирске создали туристическую полицию перед МЧМ и ЧМ по волейболу

24 ноября 2021, 08:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Претенденты проходили жесткий отбор.

Туристическая полиция будет следить за порядком на МЧМ по хоккею и ЧМ по волейболу, которые пройдут в Новосибирске в 2022 и 2023 годах.

О создании спецструктуры на базе батальона ППС новосибирского главного управления МВД рассказала представитель российской полиции Ирина Волк.

Она заявила, что в туристическую полицию тяжело попасть, был жесткий отбор. Полицейские должны показать не только хорошую боевую подготовку, но и пройти тестирование. Далее им необходимо пройти языковые курсы, в том числе выучить язык жестов.

Задача данного подразделения – не только следить за порядком на соревнованиях, местах отдыха горожан и туристов, но и оказывать всяческую помощь иностранцам.

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#Спорт
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