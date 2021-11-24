В Новосибирске создали туристическую полицию перед МЧМ и ЧМ по волейболу

Posted 24 ноября 2021, 08:46
Published 24 ноября 2021, 08:46
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
Туристическая полиция будет следить за порядком на МЧМ по хоккею и ЧМ по волейболу, которые пройдут в Новосибирске в 2022 и 2023 годах.
О создании спецструктуры на базе батальона ППС новосибирского главного управления МВД рассказала представитель российской полиции Ирина Волк.
Она заявила, что в туристическую полицию тяжело попасть, был жесткий отбор. Полицейские должны показать не только хорошую боевую подготовку, но и пройти тестирование. Далее им необходимо пройти языковые курсы, в том числе выучить язык жестов.
Задача данного подразделения – не только следить за порядком на соревнованиях, местах отдыха горожан и туристов, но и оказывать всяческую помощь иностранцам.