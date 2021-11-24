Жители Татарска рассказали об отравлении роллами «Суши-Хаус»

Одна из пострадавших Маргарита рассказала Сиб.фм, что заказал для семьи роллы в горячем и холодном виде. А ночью всем членам семьи стало плохо. У детей (3, 9, 19 лет) поднялась температура под сорок, их всю ночь рвало, возникли проблемы со стулом. У них диагностировали пищевое отравление. Но в госпитализации им отказали, поскольку больница переполнена больными коронавирусом. В больнице она узнала, что не только ее семья отравилась роллами «Суши-Хаус», в больнице таких пациентов несколько десятков.