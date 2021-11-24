Жители Татарска рассказали об отравлении роллами «Суши-Хаус»

Posted 24 ноября 2021, 01:50
Published 24 ноября 2021, 01:50
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
В Татарске целые семьи с детьми отравились купленными в кафе «Суши-Хаус» роллами. За медицинской помощью обратилось уже 48 человек, в том числе дети.
Одна из пострадавших Маргарита рассказала Сиб.фм, что заказал для семьи роллы в горячем и холодном виде. А ночью всем членам семьи стало плохо. У детей (3, 9, 19 лет) поднялась температура под сорок, их всю ночь рвало, возникли проблемы со стулом. У них диагностировали пищевое отравление. Но в госпитализации им отказали, поскольку больница переполнена больными коронавирусом. В больнице она узнала, что не только ее семья отравилась роллами «Суши-Хаус», в больнице таких пациентов несколько десятков.
Другой пострадавший Александр заказал сет из суши и креветок. Вскоре у его супруги поднялась температура до 38,5 градусов, а еще через день стало плохо ему.
По факту массового отравления было возбуждено дело. Владелица суши-баров Мария Рыжанова после первой новости об отравлении обвинила во всем конкурентов. Но когда число пострадавших увеличилось, а некоторых госпитализировали с отравлением в больницу, она предположила, что в Татарске эпидемия ротавируса.
Но медики пока не делают заявлений, ждут результаты анализов у пациентов. По словам Рыжановой, с похожими симптомами в больницу обращаются и другие жители Татарска.