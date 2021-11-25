Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко отказался возвращаться в Россию

В прошлом Бойко возглавлял новосибирский штаб Навального, запрещенный и признанный позднее экстремистской организацией. Главу такого же уфимского штаба, признанного экстремистской организацией, Лилию Чанышеву недавно поместили под арест после обысков в ее доме. При этом следователь аргументировал просьбу поместить ее под стражу тем, что Чанышева могла скрыться из России через одну из стран ближнего зарубежья. Как написал Бойко, в материалах дела Лилии Чанышевой можно просто заменить Уфу на Новосибирск, а все остальное подойдет для того, чтобы он сам оказался за решеткой и виделся с семьей по расписанию.