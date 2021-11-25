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Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко отказался возвращаться в Россию

25 ноября 2021, 16:21
Фото: Сергей Бойко / Instagram
Политик заявил, что опасается оказаться в СИЗО.

Депутат новосибирского горсовета Сергей Бойко отказался возвращаться в Россию из-за границы. В своем Instagram он написал, что опасается оказаться в СИЗО, подобно Лилии Чанышевой.

В прошлом Бойко возглавлял новосибирский штаб Навального, запрещенный и признанный позднее экстремистской организацией. Главу такого же уфимского штаба, признанного экстремистской организацией, Лилию Чанышеву недавно поместили под арест после обысков в ее доме. При этом следователь аргументировал просьбу поместить ее под стражу тем, что Чанышева могла скрыться из России через одну из стран ближнего зарубежья. Как написал Бойко, в материалах дела Лилии Чанышевой можно просто заменить Уфу на Новосибирск, а все остальное подойдет для того, чтобы он сам оказался за решеткой и виделся с семьей по расписанию.

Независимый депутат горсовета добавил, что у него есть информация о материалах для возбуждения в отношении него уголовного дела. При этом, оставаясь за границей после некой командировки, характер которой Бойко не раскрыл, он пока не решил судьбу своего мандата, как и не определился с планами на будущее.

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