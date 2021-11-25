"ЕР": Главный приоритет бюджета 2022 – выполнение соцобязательств

Отмечается, что прежде всего бюджетные деньги пойдут на выплату пособий семьям с детьми и соцконтрактов, а также на снабжение школьников горячей едой. По поручению главы государства планируется проиндексировать материнский капитал - в будущем году он достигнет 503 тыс. рублей для получивших право на эту меру поддержки до 1 января 2020 года, и 665 тысяч – для тех, у кого второй и последующие дети появились на свет уже после этой даты. Кроме того, планируется пересмотреть размер стипендий, индексировать заработную плату военнослужащим и сотрудникам силовых структур, а также соцвыплаты. Изменения коснутся более чем 16,5 млн малообеспеченных россиян.