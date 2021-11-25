"ЕР": Главный приоритет бюджета 2022 – выполнение соцобязательств

Posted 25 ноября 2021, 08:50
Published 25 ноября 2021, 08:50
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
Как пояснил председатель комитета по бюджету Думы Андрей Макаров (ЕР), те парламентарии, кто не проголосовал за принятие бюджета, таким образом поддерживают кризис в стране. Потому что, по его словам, народная программа “Единой России” создавалась для решения насущных проблем россиян, пишет nashgorod.ru.
В частности, отметил Макаров, именно ЕР инициировала увеличение финансирования ключевых социальных направлений на 107 млрд рублей. К примеру, на выделение жилья инвалидам дополнительно направляется порядка семи миллиардов рублей, а на поддержку молодежной занятости - три миллиарда. Также предполагается, что федеральная казна будет каждый год пополняться, и в итоге ее доходы превысят 25 трлн рублей. При этом основной статьей расходов станет выполнение социальных обязательств.
Отмечается, что прежде всего бюджетные деньги пойдут на выплату пособий семьям с детьми и соцконтрактов, а также на снабжение школьников горячей едой. По поручению главы государства планируется проиндексировать материнский капитал - в будущем году он достигнет 503 тыс. рублей для получивших право на эту меру поддержки до 1 января 2020 года, и 665 тысяч – для тех, у кого второй и последующие дети появились на свет уже после этой даты. Кроме того, планируется пересмотреть размер стипендий, индексировать заработную плату военнослужащим и сотрудникам силовых структур, а также соцвыплаты. Изменения коснутся более чем 16,5 млн малообеспеченных россиян.
Рост расходов на образование в 2022 году достигнет 1,2 трлн рублей, а к 2024 году – 1,34 трлн. А еще будет увеличено субсидирование системы здравоохранения: обеспечена модернизация первичного звена и реализация программы медреабилитации, выделены средства на поставку автомобилей скорой помощи в регионы и пяти сотен мобильных медкомплексов в небольшие населенные пункты страны. Получат также дополнительное финансирование проекты развития сельскохозяйственной отрасли, программа расселения и ликвидации аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года. В частности, по последнему пункту только в 2022 году планируется выделить 72,5 млрд рублей, что даст возможность расселить свыше 11 млн кв. метров аварийных площадей. Предусмотрена и поддержка индивидуального жилищного строительства.
Как сообщает сайт ER.RU, согласно поправкам единороссов, также предусматривается выделение дополнительных денег на восстановление дорог, увеличение поддержки НКО, ремонт 100 тыс. кв. метров вузовских общежитий и обеспечение роста субсидирования льготных авиаперелетов для жителей Дальневосточного региона.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирской области Андрей Панфёров отметил, что в проекте бюджета существенно выросли расходы на социальные цели, на поддержку сельских территорий и другие статьи, на которые особое внимание обращала партия.
«Во время подготовки бюджета мы делали акцент на то, чтобы защитить ассигнования по тем объектам, строительство которых уже начато, и по тем, строительство которых подкреплено софинансированием из федерального бюджета. Например, по проекту «Чистая вода» постарались максимально включить все объекты, которые отражены в наказах. В следующем году реализуем восемь проектов. Но мы видим, что выделенных средств недостаточно, чтобы закрыть всю потребность. Поэтому к следующему чтению следует обсудить реальные параметры увеличения финансирования на «Чистую воду», по модернизации инфраструктуры школ и другим вопросам были сформированы обоснованные цифры», - отметил Андрей Панфёров.