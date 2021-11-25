Матчи Ночной хоккейной лиги более чем из 20 регионов будут показаны в прямом эфире

Как сообщает Newizv.ru, Ночная хоккейная лига была создана еще в 2011 году. На сегодняшний день она является крупнейшей хоккейной российской организацией по любительскому хоккею. Ночная лига создавалась в качестве мотивирующего фактора для россиян к ведению здорового образа жизни, а также для продвижения в массы данного вида спорта.
В настоящее время участниками матчей Ночной хоккейной лиги являются около 20 тысяч человек, которые в своей жизни никогда не занимались профессиональным хоккеем. В целом в составе Ночной лиги числятся около тысячи команд из 70 регионов России.
Глава Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Алексей Касатонов сообщил, что взаимодействие с компанией «Триколор» позволило вывести матчи на большой экран. При этом можно будет увидеть не только игры, проходящие в Сочи в рамках Фестиваля хоккея, но и региональные соревнования.
«Новые возможности, которые появились с „Триколором“, положительно скажутся на медиаимидже Ночной лиги, а также позволят участниками смотреть свои же матчи у себя в телевизоре», — отметил генеральный директор Фонда «Ночная хоккейная лига».
Сообщается, что игры регионального этапа XI турнира Ночной хоккейной лиги пройдут уже в ближайшие выходные, 27 и 28 ноября. Матчи будут транслироваться в прямом эфире. Зрители увидят чемпионаты, которые пройдут в Кемеровской, Челябинской, Новосибирской, Липецкой, Свердловской и Тверской областях, а также в Крыму и Сочи.
Матчи Ночной хоккейной лиги вызывают повышенный интерес у зрителей, что положительно сказывается на популяризации массового спорта в России. Об этом рассказала директор по спортивному вещанию компании «Триколор» Мария Гришко.
Трансляции хоккейных матчей будут доступны на следующих ресурсах «Триколора»: интернет-платформа kino.tricolor.tv, приложение для смартфонов «Триколор Кино и ТВ», онлайн-плеер «Наш спорт», а также на TV Box и приемниках, подключенных к сети Интернет.
Отмечается, что у зрителей появилась такая возможность благодаря договору, заключенному между Ночной хоккейной лиги и компанией «Триколор». По условиям соглашения, «Триколор» выкупил права на показ матчей нового сезона регионального этапа, а также игр минувшего сезона, которые проходили в Сочи рамках Всероссийского Фестиваля хоккея.
Вместе с тем на ресурсах компании «Триколор» можно будет посмотреть не только матчи, но и другие тематические проекты Ночной хоккейной лиги: документальные фильмы и развлекательный контент.