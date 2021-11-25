Матчи Ночной хоккейной лиги более чем из 20 регионов будут показаны в прямом эфире

Как сообщает Newizv.ru, Ночная хоккейная лига была создана еще в 2011 году. На сегодняшний день она является крупнейшей хоккейной российской организацией по любительскому хоккею. Ночная лига создавалась в качестве мотивирующего фактора для россиян к ведению здорового образа жизни, а также для продвижения в массы данного вида спорта.