Мужчина швырнул снегокат в автомобиль после того, как в Новосибирске сбили ребенка

Сегодня, 25 ноября, в Новосибирске автомобиль сбил ребенка, который ехал на снегокате. Ребенка тянул за собой отец, когда минивэн протаранил снегокат у дома №17 на улице Спортивной Ленинского района.
Срезу после происшествия мужчина, который вез ребенка, схватил снегокат и яростно швырнул его в лобовое стекло автомобиля. Самого пострадавшего мальчика отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
В сообществе АСТ-54 опубликовали видео с моментом столкновения. Теперь ГИБДД предстоит установить виновника ДТП.