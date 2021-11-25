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Мужчина швырнул снегокат в автомобиль после того, как в Новосибирске сбили ребенка

25 ноября 2021, 12:54
Фото: АСТ-54
Авария произошла на улице Спортивной в Ленинском районе.

Сегодня, 25 ноября, в Новосибирске автомобиль сбил ребенка, который ехал на снегокате. Ребенка тянул за собой отец, когда минивэн протаранил снегокат у дома №17 на улице Спортивной Ленинского района.

Срезу после происшествия мужчина, который вез ребенка, схватил снегокат и яростно швырнул его в лобовое стекло автомобиля. Самого пострадавшего мальчика отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

В сообществе АСТ-54 опубликовали видео с моментом столкновения. Теперь ГИБДД предстоит установить виновника ДТП.

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#Новости#Происшествия#Видео
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