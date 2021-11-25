Названы те, кому могут отказать в прививке от коронавируса

В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация. Ее подгоняют чиновники введением системы QR-кодов для привитых, которые могут посещать кафе и рестораны в отличие от тех, кто прививку не сделал. Но даже в этом случае многие новосибирцы не торопятся на пункты вакцинации. Кто-то надеется, что ему откажут в прививке, и эксперты в эфире Царьграда рассказали о том, для кого такое возможно.
По мнению иммунолога Николая Крючкова, медикам тоже не нужны проблемы, которые могут возникнуть от людей с хроническими заболеваниями. Он рассказал, что за медотводом нужно обратиться к своему лечащему врачу. Но рассчитывать на такой документ могут те, у кого есть серьезное хроническое заболевание.
На пункте вакцинации человека тоже могут завернуть, хотя там медики заинтересованы в том, чтобы вколоть пришедшему человеку препарат. При этом если пациент заявит, что у него есть аллергия на что-то, что не связано с вакцинацией, врач может заявить, что ему не надо прививаться, рассказал Николай Крючков. Он добавил, что тем, кому отказали в медотводе, можно потребовать изучить его вопрос на врачебной комиссии. То есть нужно пойти к заведующему медучреждения по лечебной части и написать заявление. Тогда у человека появляется шанс на медотвод, которого не будет, если ничего не предпринимать вообще.