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Названы те, кому могут отказать в прививке от коронавируса

25 ноября 2021, 14:17
Фото: сайт Правительства НСО
Если человек заявит, что у него есть аллергия на что-то, не связанное с прививкой, его могут не вакцинировать.

В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация. Ее подгоняют чиновники введением системы QR-кодов для привитых, которые могут посещать кафе и рестораны в отличие от тех, кто прививку не сделал. Но даже в этом случае многие новосибирцы не торопятся на пункты вакцинации. Кто-то надеется, что ему откажут в прививке, и эксперты в эфире Царьграда рассказали о том, для кого такое возможно.

По мнению иммунолога Николая Крючкова, медикам тоже не нужны проблемы, которые могут возникнуть от людей с хроническими заболеваниями. Он рассказал, что за медотводом нужно обратиться к своему лечащему врачу. Но рассчитывать на такой документ могут те, у кого есть серьезное хроническое заболевание.

На пункте вакцинации человека тоже могут завернуть, хотя там медики заинтересованы в том, чтобы вколоть пришедшему человеку препарат. При этом если пациент заявит, что у него есть аллергия на что-то, что не связано с вакцинацией, врач может заявить, что ему не надо прививаться, рассказал Николай Крючков. Он добавил, что тем, кому отказали в медотводе, можно потребовать изучить его вопрос на врачебной комиссии. То есть нужно пойти к заведующему медучреждения по лечебной части и написать заявление. Тогда у человека появляется шанс на медотвод, которого не будет, если ничего не предпринимать вообще.

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