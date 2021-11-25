Названы те, кому могут отказать в прививке от коронавируса

На пункте вакцинации человека тоже могут завернуть, хотя там медики заинтересованы в том, чтобы вколоть пришедшему человеку препарат. При этом если пациент заявит, что у него есть аллергия на что-то, что не связано с вакцинацией, врач может заявить, что ему не надо прививаться, рассказал Николай Крючков. Он добавил, что тем, кому отказали в медотводе, можно потребовать изучить его вопрос на врачебной комиссии. То есть нужно пойти к заведующему медучреждения по лечебной части и написать заявление. Тогда у человека появляется шанс на медотвод, которого не будет, если ничего не предпринимать вообще.