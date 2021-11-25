Под Новосибирском два человека погибли в ДТП с грузовиком

Сегодня, 25 ноября, в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На автодороге К-19р столкнулись легковой и грузовой автомобили.
Как рассказали в ГИБДД, авария произошла в 14:10 на 90 километре трассы. Женщина за рулем Lada двигалась со стороны Ленинск-Кузнецкого в направлении Новосибирска. По неизвестной причине она выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Scania.
В ДТП погибли водитель Лады и её пассажир 1988 года рождения. На место происшествия прибыли следователи. Полицейские выясняют причины произошедшего.