Под Новосибирском два человека погибли в ДТП с грузовиком

Как рассказали в ГИБДД, авария произошла в 14:10 на 90 километре трассы. Женщина за рулем Lada двигалась со стороны Ленинск-Кузнецкого в направлении Новосибирска. По неизвестной причине она выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Scania.