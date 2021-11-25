Сроки строительства новосибирских поликлиник по проектам «ВИС» вновь сорваны

Posted 25 ноября 2021, 07:13
Published 25 ноября 2021, 07:13
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
В Новосибирске на заксобрании заявили, что сроки по строительству поликлиник по проектам «ВИС» опять сорваны. Информация прозвучала на сессии от министра экономического развития Льва Решетникова.
По его словам, строительные работы идут на 3-х объектах из 7-ми действующих. Достроят первые только через 2 года. Изначально в документации были другие сроки. Компания «ВИС» должна была достроить поликлиники к 2022 году.
Как сообщается, на объектах на улицах Ереванская, Пролетарская, Татьяны Снежиной работает мало строителей. В других районах на улице Степная и Виктора Уса работы не идут. А на застройку по Краснодарской и Райсовета нет согласия.
Стоимость 7-ми поликлиник выросла в два раза – до 15 миллиардов рублей. Часть средств были получены под кредит.