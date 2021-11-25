В Госдуме предложили не называть должности виновных в ДТП

Депутаты Государственной Думы России выступают все с новыми интересными предложениями, касающимися жизнедеятельности должностных лиц. Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию предложил не называть в материалах журналистов должности виновников ДТП.
По мнению депутата, в том, чтобы делать акцент на должности человека, отсутствует какая-либо необходимость. И указывать должность представителя некоего органа не совсем корректно, поскольку тогда формируется негативное мнение, сообщает newia.ru.
Анатолий Выборный напомнил, что какие-то преступления являются следствием злого умысла, а какие-то происходят случайно. И если человека в итоге суд оправдает, то его репутации все равно будет нанесен вред.