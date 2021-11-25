atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Госдуме предложили не называть должности виновных в ДТП

25 ноября 2021, 15:53
Фото: 1Mediainvest
Идею озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Депутаты Государственной Думы России выступают все с новыми интересными предложениями, касающимися жизнедеятельности должностных лиц. Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию предложил не называть в материалах журналистов должности виновников ДТП.

По мнению депутата, в том, чтобы делать акцент на должности человека, отсутствует какая-либо необходимость. И указывать должность представителя некоего органа не совсем корректно, поскольку тогда формируется негативное мнение, сообщает newia.ru.

Анатолий Выборный напомнил, что какие-то преступления являются следствием злого умысла, а какие-то происходят случайно. И если человека в итоге суд оправдает, то его репутации все равно будет нанесен вред.

Материалы по теме
Депутата горсовета Новосибирска обвинили в избиении таксистаНовосибирский депутат Картавин ответил на обвинения таксиста в избиенииВ Новосибирской области депутат и ректор получили госнаграды от Путина
#Новости#Политика
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32