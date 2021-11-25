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В Костроме разразился скандал из-за эмблемы к юбилею города

25 ноября 2021, 15:36
Фото: gradnews.ru
Жители региона обвинили и художника, и принявшую его работу комиссию в непрофессионализме.

В Костроме разразился скандал из-за утвержденной по итогам конкурса эмблемы к 870-летию города. Ее создал художник Сулейман Кадыбердеев, но в использованном им шрифте буквы «т» и «м» практически не отличаются друг от друга. В связи с этим возникла неприятная двусмысленность.

В конкурсе на лучшую эмблему приняли участие 11 человек. Их представляли анонимно, чтобы никто не получил приоритета по тем или иным причинам. Многие из участников конкурса оказались студентами. Победителю достался приз в 30 тысяч рублей, а поощрение в 10 тысяч выдали художникам, эмблемы которых получили 2 и 3 место.

Теперь эмблему, выполненную Кадыбердеевым, критикуют как любители, так и профессионалы. Помимо неоднозначного прочтения названия города его упрекнули в том, что он нарушил правила светотеней и забыл изобразить крест на православной колокольне, сообщает gragnews.ru.

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