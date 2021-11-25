В Костроме разразился скандал из-за эмблемы к юбилею города

В конкурсе на лучшую эмблему приняли участие 11 человек. Их представляли анонимно, чтобы никто не получил приоритета по тем или иным причинам. Многие из участников конкурса оказались студентами. Победителю достался приз в 30 тысяч рублей, а поощрение в 10 тысяч выдали художникам, эмблемы которых получили 2 и 3 место.