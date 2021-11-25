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Posted 25 ноября 2021, 07:47

Published 25 ноября 2021, 07:47

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

В Новосибирске Генпрокуратура внесла предостережение заму губернатора

25 ноября 2021, 07:47
Сейчас новосибирские власти активно решают проблему с долгостроями.

Генеральная прокуратура внесла предостережение заму губернатора по НСО. Они проверили, как соблюдаются права дольщиков, которые много лет ждут свои квартиры.

Дольщики сами обратились к Генпрокурору Игорю Краснову. Объекты на улице Сибиряков-Гвардейцев и Есенина взяли под контроль.

Сейчас новосибирские власти активно решают проблему с долгостроями. Выяснилось, что 23 ноября инвестор не отправил деньги на строительство дома. Также распоряжения на отправку денег просто не издавались.

Ответственным по этим вопросам был Роман Теленчинов. В результате проверки прокуратура предостерегла чиновника и напомнила об ответственности за несоблюдения обязанностей.

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