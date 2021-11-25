В Новосибирске Генпрокуратура внесла предостережение заму губернатора

Posted 25 ноября 2021, 07:47
Published 25 ноября 2021, 07:47
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
Генеральная прокуратура внесла предостережение заму губернатора по НСО. Они проверили, как соблюдаются права дольщиков, которые много лет ждут свои квартиры.
Дольщики сами обратились к Генпрокурору Игорю Краснову. Объекты на улице Сибиряков-Гвардейцев и Есенина взяли под контроль.
Сейчас новосибирские власти активно решают проблему с долгостроями. Выяснилось, что 23 ноября инвестор не отправил деньги на строительство дома. Также распоряжения на отправку денег просто не издавались.
Ответственным по этим вопросам был Роман Теленчинов. В результате проверки прокуратура предостерегла чиновника и напомнила об ответственности за несоблюдения обязанностей.