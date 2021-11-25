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В Новосибирске продают 17-летний Bentley по цене новой Kia

25 ноября 2021, 15:03
Фото: Auto.ru
У премиального купе заявлен пробег в 150 тысяч километров. Им владели больше 3 собственников.

В Новосибирске за 2 миллиона рублей продается премиальное купе Bentley Continental GT I. Объявление с предложением о покупке автомобиля размещено на одном из популярных сайтов. За такие деньги можно купить новую Kia K5, цена на которую на сайте официального дилера начинается с 1 802 900 рублей.

Выставленный на продажу Bentley выпущен в 2004 году. У него заявлен пробег в 150 тысяч километров. По документам у автомобиля было 3 или более собственников. Оригинала ПТС у продавца уже нет, но есть дубликат.

Купе черного цвета оснащено 6-литровым двигателем мощностью 560 лошадиных сил. Годовой налог на такой автомобиль составит 67 200 рублей. Нынешний владелец может его не продать, а готов рассмотреть варианты обмена.

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