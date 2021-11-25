В пятницу в Новосибирской области похолодает до -26 градусов

Ночью в некоторых районах возможен снег и даже метель. Днем преимущественно без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ночью подует северо-западный, а днем - юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, но местами возможны порывы до 14 м/с.