В России начали отказываться от обязательных QR-кодов для посещения общественных мест

Posted 25 ноября 2021, 13:19
Published 25 ноября 2021, 13:19
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
Пока жители Новосибирской области выражают недовольство системой QR-кодов в общепите, в Нижегородской области их применение сделали добровольным. Как сообщает Царьград, теперь владельцы заведений сами решают, требовать ли с посетителей предъявления QR-кода или нет.
Власти Нижегородской области пошли на такие меры из-за снижения загруженности коронавирусных госпиталей. По словам губернатора, регион может позволить себе такие послабления, поскольку число коек с больными коронавирусом уменьшилось с 9,7 до 6,1 тысячи.
В то же время в Северной Осетии местный парламент не смог утвердить законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Он не набрал необходимого числа голосов. За такую идею высказались 30 депутатов при 12 голосах против. А для принятия документа необходимо было набрать 35 голосов.