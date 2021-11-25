В России начали отказываться от обязательных QR-кодов для посещения общественных мест

В то же время в Северной Осетии местный парламент не смог утвердить законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Он не набрал необходимого числа голосов. За такую идею высказались 30 депутатов при 12 голосах против. А для принятия документа необходимо было набрать 35 голосов.