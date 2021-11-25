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В России начали отказываться от обязательных QR-кодов для посещения общественных мест

25 ноября 2021, 13:19
Фото: pixabay.com
В Нижегородской области владельцы заведений теперь сами решают, применять ли такую меру, а в Северной Осетии не удалось провести соответствующий закон.

Пока жители Новосибирской области выражают недовольство системой QR-кодов в общепите, в Нижегородской области их применение сделали добровольным. Как сообщает Царьград, теперь владельцы заведений сами решают, требовать ли с посетителей предъявления QR-кода или нет.

Власти Нижегородской области пошли на такие меры из-за снижения загруженности коронавирусных госпиталей. По словам губернатора, регион может позволить себе такие послабления, поскольку число коек с больными коронавирусом уменьшилось с 9,7 до 6,1 тысячи.

В то же время в Северной Осетии местный парламент не смог утвердить законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Он не набрал необходимого числа голосов. За такую идею высказались 30 депутатов при 12 голосах против. А для принятия документа необходимо было набрать 35 голосов.

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