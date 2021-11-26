АЛРОСА банкротит новосибирского бизнесмена из-за долга в 75 млн рублей

АК «АЛРОСА» банкротит новосибирца Тимофея Тимофеева из-за задолженности в 74,5 млн рублей.
«АЛРОСА» ранее сотрудничала с АО «Сибнордтехкомплект», которое представлял сибиряк. Семь лет назад организация также получила кредит в 108 млн рублей в «МАК-Банке», а поручителем стал Тимофеев.
«АЛРОСА» получила права кредитора и потребовала вернуть оставшийся долг в размере 74,9 млн рублей с АО. Когда «Сибнордтехкомплект» признали банкротом, обязанности по погашению задолженности перешли его поручителю. Но поскольку бизнесмен не выполнил решение суда, в отношении него начали процедуру банкротства.
Как пишет НГС, Тимофеев имеет доли в нескольких компаниях Новосибирска, а также Барнаула.