АЛРОСА банкротит новосибирского бизнесмена из-за долга в 75 млн рублей

«АЛРОСА» получила права кредитора и потребовала вернуть оставшийся долг в размере 74,9 млн рублей с АО. Когда «Сибнордтехкомплект» признали банкротом, обязанности по погашению задолженности перешли его поручителю. Но поскольку бизнесмен не выполнил решение суда, в отношении него начали процедуру банкротства.