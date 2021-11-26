atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

АЛРОСА банкротит новосибирского бизнесмена из-за долга в 75 млн рублей

26 ноября 2021, 03:27
Фото: pixabay.com
Сибиряк является поручителем по кредиту.

АК «АЛРОСА» банкротит новосибирца Тимофея Тимофеева из-за задолженности в 74,5 млн рублей.

«АЛРОСА» ранее сотрудничала с АО «Сибнордтехкомплект», которое представлял сибиряк. Семь лет назад организация также получила кредит в 108 млн рублей в «МАК-Банке», а поручителем стал Тимофеев.

«АЛРОСА» получила права кредитора и потребовала вернуть оставшийся долг в размере 74,9 млн рублей с АО. Когда «Сибнордтехкомплект» признали банкротом, обязанности по погашению задолженности перешли его поручителю. Но поскольку бизнесмен не выполнил решение суда, в отношении него начали процедуру банкротства.

Как пишет НГС, Тимофеев имеет доли в нескольких компаниях Новосибирска, а также Барнаула.

Материалы по теме
Компания-застройщик Бугринского моста в Новосибирске банкротит учредителяОснователя новосибирской сети кофеен «Primetime» признали банкротомПод Новосибирском признали банкротом детский оздоровительный лагерь «Электрон»
#Новости#Бизнес
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32