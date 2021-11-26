Амурский ФСС выдал пособий по материнству и детству на сумму в 1,2 млрд рублей

По информации vostokmedia.com, данная статистика предоставлена за 10 месяцев 2021 года. Наибольшая доля отмечается среди ежемесячных пособий по уходу за ребенком, не достигшим полуторагодовалого возраста. На сегодняшний день выплату получают более восьми тысяч матерей.
Кроме того, семьи Амурской области получат единовременные пособия при рождении ребенка и пособия по беременности и родам. Отмечается, что с января 2021 года региональному отделению ФСС удалось выплатить около семи тысяч пособий. Их получили амурчанки и жительницы других регионов, у которых работодатели зарегистрированы на территории Приамурья.
Напомним, что с 1 февраля 2021 года в России действуют следующие размеры пособий: единовременное пособие при рождении ребенка – 18886,32 рубля, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет (минимальный размер) - 7082,85 рубля. На территории Амурской области, где установлены районные коэффициенты, они действуют и на базовые размеры пособий.
Также в этом году Амурский ФСС направил медучреждениям региона около 70 млн рублей для оплаты медицинских услуг, оказанных государственными учреждениями здравоохранения женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка в первый год жизни. Данная инициатива проходила в рамках программы «Родовой сертификат».
В регионе данная программа существует уже 15 лет. Она действует в рамках нацпроекта «Здоровье». Медучреждения получают оплату за оказание услуг на основании талонов родовых сертификатов: четыре тысячи рублей получает женская консультация, шесть тысяч рублей – родильный дом и две тысячи рублей – детская поликлиника.
С начала этого года Амурское отделение ФСС оплатило свыше 20 тысяч родовых сертификатов. В 2020 году они же оплатили 27 745 подобных сертификатов.