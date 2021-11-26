Амурский ФСС выдал пособий по материнству и детству на сумму в 1,2 млрд рублей

Кроме того, семьи Амурской области получат единовременные пособия при рождении ребенка и пособия по беременности и родам. Отмечается, что с января 2021 года региональному отделению ФСС удалось выплатить около семи тысяч пособий. Их получили амурчанки и жительницы других регионов, у которых работодатели зарегистрированы на территории Приамурья.