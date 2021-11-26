Авиакомпания S7 Airlines готовится к введению QR-кодов в самолетах

Как пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора Вадима Клебанова, авиакомпания оснастит сотрудников устройствами, считывающими QR-коды. Проверка пассажиров будет проводиться как на стадии регистрации на рейс в аэропорту, так и во время посадки в самолет. Сотрудники S7 Airlines также должны предоставить действующий QR, справку о противопоказаниях или о перенесенной ранее болезни.