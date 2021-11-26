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Авиакомпания S7 Airlines готовится к введению QR-кодов в самолетах

26 ноября 2021, 04:29
Фото: pixabay.com
Авиакомпания пытается избежать негативных последствий за неисполнения нового законопроекта.

В авиакомпании S7 Airlines вышел указ о подготовке сотрудников к внедрению QR-кодов.

В связи с подготовкой законопроекта о QR-кодах на транспорте сибирская авиакомпания S7 Airlines намерена внести изменения в работу с пассажирами.

Как пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора Вадима Клебанова, авиакомпания оснастит сотрудников устройствами, считывающими QR-коды. Проверка пассажиров будет проводиться как на стадии регистрации на рейс в аэропорту, так и во время посадки в самолет. Сотрудники S7 Airlines также должны предоставить действующий QR, справку о противопоказаниях или о перенесенной ранее болезни.

В документе также говорится, что сотрудники авиакомпании могут лишиться надбавок и зарплаты за отказ вакцинироваться от коронавируса. Кроме того, доступ к корпоративным авиабилетам также закроют до тех пор, пока работник не покажет QR-код.

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