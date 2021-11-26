atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Чиновники Новосибирска будут следить за бобром из-за возможного подтопления домов

26 ноября 2021, 16:58
Фото: pixabay.com
В настоящее время сооруженная им плотина не представляет угрозы, но наблюдение за ней будет вестись.

В Новосибирске чиновники решили установить контроль за бобром, поселившимся на реке 1-я Ельцовка. Территорию в районе сооруженной им плотины внесли в число мест возможного подтопления.

О том, что власти озадачились проблемой появления хатки бобра в центре Новосибирска, рассказал депутат горсовета Василий Стрекалов. Он опубликова в соцсетях официальный ответ департамента энергетики и ЖКХ мэрии в связи с запросом о появлении плотины рядом с домами на улице Кавалерийской.

Чиновники отчитали, что провели проверку на месте. Они пришли к выводу, что плотина бобра угрозы на данный момент не несет, но все-таки включили эту территорию в число тех, где возможно подтопление или проблемы с прохождением паводка. Уровень воды в реке сейчас если и превышен, то несущественно.

Материалы по теме
В Заельцовском районе Новосибирска на дорогу вышел бобрЖители Новосибирска встретили на улице бобровБобры вмешались в привычную жизнь жителей Новосибирской и Томской областей
#Новости#Общество
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32