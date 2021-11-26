Чиновники Новосибирска будут следить за бобром из-за возможного подтопления домов

В Новосибирске чиновники решили установить контроль за бобром, поселившимся на реке 1-я Ельцовка. Территорию в районе сооруженной им плотины внесли в число мест возможного подтопления.
О том, что власти озадачились проблемой появления хатки бобра в центре Новосибирска, рассказал депутат горсовета Василий Стрекалов. Он опубликова в соцсетях официальный ответ департамента энергетики и ЖКХ мэрии в связи с запросом о появлении плотины рядом с домами на улице Кавалерийской.
Чиновники отчитали, что провели проверку на месте. Они пришли к выводу, что плотина бобра угрозы на данный момент не несет, но все-таки включили эту территорию в число тех, где возможно подтопление или проблемы с прохождением паводка. Уровень воды в реке сейчас если и превышен, то несущественно.