Чиновники Новосибирска будут следить за бобром из-за возможного подтопления домов

Чиновники отчитали, что провели проверку на месте. Они пришли к выводу, что плотина бобра угрозы на данный момент не несет, но все-таки включили эту территорию в число тех, где возможно подтопление или проблемы с прохождением паводка. Уровень воды в реке сейчас если и превышен, то несущественно.