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На дороги Новосибирска в этом году потратили 3,6 миллиарда рублей

26 ноября 2021, 13:42
Фото: atas.info
Деньги пришли из бюджетов разных уровней. Их удалось потратить на 328 объектов по всему городу.

В 2021 году на дороги Новосибирска потратили 3,6 миллиарда рублей. Эти деньги поступили из бюджетов разных уровне, и их удалось пустить на 328 городских объектов, рассказали редакции Atas.info в мэрии.

«В январе мы располагали суммой в 1,9 млрд рублей, на которые планировалось отремонтировать всего 85 объектов. В дальнейшем мы получили три дополнительных транша, которые увеличили эту сумму почти вдвое – до 3,6 млрд рублей, а список ремонта расширился до 328 объектов», – заявил Анатолий Локоть.

Больше всего денег поступило по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги» – 2,3 миллиарда. Несмотря на усилия властей, горожане продолжают критиковать состояние дорог в Новосибирске. И даже ремонты вызвали массу недовольства - многих удивил тот факт, что они проводились осенью, вызывая огромные автомобильные заторы и ставя под вопрос качество выполнимых работ.

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