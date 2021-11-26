На дороги Новосибирска в этом году потратили 3,6 миллиарда рублей

В 2021 году на дороги Новосибирска потратили 3,6 миллиарда рублей. Эти деньги поступили из бюджетов разных уровне, и их удалось пустить на 328 городских объектов, рассказали редакции Atas.info в мэрии.
«В январе мы располагали суммой в 1,9 млрд рублей, на которые планировалось отремонтировать всего 85 объектов. В дальнейшем мы получили три дополнительных транша, которые увеличили эту сумму почти вдвое – до 3,6 млрд рублей, а список ремонта расширился до 328 объектов», – заявил Анатолий Локоть.
Больше всего денег поступило по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги» – 2,3 миллиарда. Несмотря на усилия властей, горожане продолжают критиковать состояние дорог в Новосибирске. И даже ремонты вызвали массу недовольства - многих удивил тот факт, что они проводились осенью, вызывая огромные автомобильные заторы и ставя под вопрос качество выполнимых работ.