На дороги Новосибирска в этом году потратили 3,6 миллиарда рублей

«В январе мы располагали суммой в 1,9 млрд рублей, на которые планировалось отремонтировать всего 85 объектов. В дальнейшем мы получили три дополнительных транша, которые увеличили эту сумму почти вдвое – до 3,6 млрд рублей, а список ремонта расширился до 328 объектов», – заявил Анатолий Локоть.