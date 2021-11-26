Новосибирский суд приостановил деятельность кафе «Суши-Хаус» после отравлений

В Новосибирской области суд приостановил деятельность кафе «Суши-Хаус» в Татарске. В нем массово отравились 46 человек.
С 20 по 21 ноября жители Татарска обратились к медикам, после того, как поели суши в данном заведении. Несколько людей находились в больнице. Часть отравленных людей – это дети.
Татарский районный суд приостановил деятельность кафе на 30 дней. Информация появилась на сайте ведомства.
Судом было выявлено, что владелец точки нарушил правила СанПина. В ходе проверки выяснилось, что при изготовлении блюд не было бактерицидного оборудования. Также в заведении не было своевременной уборки.