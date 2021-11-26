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Новосибирский суд приостановил деятельность кафе «Суши-Хаус» после отравлений

26 ноября 2021, 06:52
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Кафе не будет функционировать 30 дней.

В Новосибирской области суд приостановил деятельность кафе «Суши-Хаус» в Татарске. В нем массово отравились 46 человек.

С 20 по 21 ноября жители Татарска обратились к медикам, после того, как поели суши в данном заведении. Несколько людей находились в больнице. Часть отравленных людей – это дети.

Татарский районный суд приостановил деятельность кафе на 30 дней. Информация появилась на сайте ведомства.

Судом было выявлено, что владелец точки нарушил правила СанПина. В ходе проверки выяснилось, что при изготовлении блюд не было бактерицидного оборудования. Также в заведении не было своевременной уборки.

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#Новости#Бизнес
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