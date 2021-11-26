Новосибирский вирусолог Нетёсов раскритиковал заявление об опасности вакцинации

Новосибирский вирусолог опроверг опасность вакцинации от коронавируса при высоких антителах. Ранее такое заявление давали врачи из Санкт-Петербурга.
Петербургские медики заявили, что прививка стимулирует снижение количества антител. Из-за этого теряется защитный механизм организма.
Вирусолог Сергей Нетесов раскритиковал данное заявление. Он заявил, что вакцинация от ковида наоборот дает укрепление организму.
Нетесов считает, что люди не доверяют вакцине только из-за не информированности. Врач убежден, что нужно более подробно рассказывать сибирякам о пользе прививке от COVID-19, пишет «BFM-Новосибирск».