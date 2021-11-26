Новосибирску пообещали сильный ветер и плохую погоду на выходных

Погода на выходных вряд ли обрадует жителей Новосибирска. Синоптики прогнозируют 27 и 28 ноября порывы ветра до 18 м/с, сообщили редакции Atas.info в мэрии.
В субботу, 27 ноября, ночная температура опустится до -15..-17 °С, а днем воздух прогреется только до -6..-8 °С. Ветер ожидается юго-западный, ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Ночью осадков может быть и не будет, а вот днем местами возможна метель. На дорогах гололедица.
28 ноября ночью окажется уже теплее, до -7..-9 °С, а днем температура составит 4..-6 °С. Скорость ветра увеличится до 8-13 м/с ночью с порывами до 18 м/с и 6-11 м/с днем с порывами до 16 м/с. В светлое время суток возможен снег и метель.
В ночь на понедельник, 29 ноября, температура ночью окажется -10..-12 °С, днем -6..-8 °С. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 м/с, ночью с порывами до 14 м/с. Если ночью будет идти снег, то днем преимущественно без осадков.
В мэрии напомнили, куда можно звонить при возникновении чрезвычайных ситуаций. Для этого есть телефоны: 051, 218-68-88, 227-44-44.