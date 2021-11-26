Новосибирску пообещали сильный ветер и плохую погоду на выходных

В субботу, 27 ноября, ночная температура опустится до -15..-17 °С, а днем воздух прогреется только до -6..-8 °С. Ветер ожидается юго-западный, ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Ночью осадков может быть и не будет, а вот днем местами возможна метель. На дорогах гололедица.