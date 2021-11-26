Повышения зарплаты ждут 44% работников в Новосибирской области

Даже с учетом того, что на индексацию зарплат готовы меньше трети компаний, этот показатель выше аналогичного, зафиксированного в конце прошлого года. Тогда о готовности поднять доходы сотрудников заявили только 20% работодателей. Не планируют пока повышать зарплаты 47% работодателей. При этом 22% из их общего числа делали это менее чем полгода назад, еще 24% — от полугода до года назад.