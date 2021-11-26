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Повышения зарплаты ждут 44% работников в Новосибирской области

26 ноября 2021, 16:11
Фото: pixabay.com
Увеличить доходы сотрудников при этом намерены только 28% работодателей.

В Новосибирской области на повышение зарплаты рассчитывают 44% работников предприятий и организаций. Об этом редакции Atas.ifo сообщили в пресс-службе компании SuperJob. Несмотря на такие ожидания, повысить зарплаты в ближайшее время в регионе намерены только 28% работодателей.

Даже с учетом того, что на индексацию зарплат готовы меньше трети компаний, этот показатель выше аналогичного, зафиксированного в конце прошлого года. Тогда о готовности поднять доходы сотрудников заявили только 20% работодателей. Не планируют пока повышать зарплаты 47% работодателей. При этом 22% из их общего числа делали это менее чем полгода назад, еще 24% — от полугода до года назад.

Среди работников, которые рассчитывают на повышение зарплат, больше всего респондентов и так с высокими доходами - свыше 80 тысяч рублей. Вовсе не рассчитывают на то, что им станут платить больше, 36% опрошенных.

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