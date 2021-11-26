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В Госдуме предложили сделать ЕГЭ добровольным

26 ноября 2021, 15:11
Фото: pixabay.com
С инициативой реформы выступил первый заместитель председателя комитета по просвещению Максим Гулин.

В Госдуме предложили сделать ЕГЭ добровольным. Об этом редакции Atas.info сообщили в пресс-службе партии «Новые люди». С инициативой реформы схемы экзаменов выступил заместитель председателя комитета Максим Гулин.

По мнению депутата, ЕГЭ должен быть не только добровольным, но у ученика должна быть возможность пересдать этот экзамен. Гулин отметил, что выпускник может разволноваться или испугаться и не применить свои знания.

Зампред комитета предлагает поменять сам принцип аттестации. Он полагает, что ее должны проводить независимые негосударственные компании. При этом он считает, что отменить ЕГЭ нельзя, поскольку этот экзамен стал для многих возможностью поступить в лучшие вузы России.

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