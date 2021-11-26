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Posted 26 ноября 2021, 04:53

Published 26 ноября 2021, 04:53

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

В Новосибирске арестовали четырех серийных карманников

26 ноября 2021, 04:53
Преступники искали жертв в общественных местах – в ТЦ, в автобусах.

В Новосибирске полиция задержала четырех подозреваемых в серии карманных краж в районах города.

С сентября в полицию стали поступать многочисленные заявления о краже телефонов и личных вещей из сумок.

Полиция начала поиск преступников и вышла на четырех взрослых мужчин. 48-летний местный житель орудовал в Первомайском районе, он обокрал 13 человек. 50-летнего карманника поймали в Дзержинском районе за совершение пяти краж. 40-летний новосибирец оказался причастен к восьми противоправным эпизодам. Четвертого карманника подозревают в пяти кражах в Центральном районе.

Все подозреваемые арестованы.

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