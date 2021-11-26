В Новосибирске арестовали четырех серийных карманников

Полиция начала поиск преступников и вышла на четырех взрослых мужчин. 48-летний местный житель орудовал в Первомайском районе, он обокрал 13 человек. 50-летнего карманника поймали в Дзержинском районе за совершение пяти краж. 40-летний новосибирец оказался причастен к восьми противоправным эпизодам. Четвертого карманника подозревают в пяти кражах в Центральном районе.