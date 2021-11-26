atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске арестовали четырех серийных карманников

26 ноября 2021, 04:53
Фото: pixabay.com
Преступники искали жертв в общественных местах – в ТЦ, в автобусах.

В Новосибирске полиция задержала четырех подозреваемых в серии карманных краж в районах города.

С сентября в полицию стали поступать многочисленные заявления о краже телефонов и личных вещей из сумок.

Полиция начала поиск преступников и вышла на четырех взрослых мужчин. 48-летний местный житель орудовал в Первомайском районе, он обокрал 13 человек. 50-летнего карманника поймали в Дзержинском районе за совершение пяти краж. 40-летний новосибирец оказался причастен к восьми противоправным эпизодам. Четвертого карманника подозревают в пяти кражах в Центральном районе.

Все подозреваемые арестованы.

Материалы по теме
В Новосибирской области мужчина простил шестиклассника за кражу его голубейНовосибирские полицейские раскрыли две крупные квартирные кражи Новосибирскую правозащитницу обвиняют в групповой краже автомобильных колес
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32