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В Новосибирске Минздрав проверит данные о заболевших детях в лагере «Чкаловец»

26 ноября 2021, 06:24
Фото: pixabay.com
У всех несовершеннолетних диагностировались признаки коронавируса.

Минздрав проверит данные о заболевших детях в лагере «Чкаловец». Об этом 25 ноября заявил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.

Напомним, ранее «Вести Новосибирск» писали, что в детском лагере заболели 15 детей. Они ссылались на слова женщины из села Мошково Ольги Журиной.

Ее дочь заявила, что в лагере идет массовая заболеваемость. У всех несовершеннолетних диагностировались признаки коронавируса. У детей была повышенная температура и сухой кашель. Теперь данную информацию проверит Минздрав.

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