В Новосибирске Минздрав проверит данные о заболевших детях в лагере «Чкаловец»

Минздрав проверит данные о заболевших детях в лагере «Чкаловец». Об этом 25 ноября заявил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.
Напомним, ранее «Вести Новосибирск» писали, что в детском лагере заболели 15 детей. Они ссылались на слова женщины из села Мошково Ольги Журиной.
Ее дочь заявила, что в лагере идет массовая заболеваемость. У всех несовершеннолетних диагностировались признаки коронавируса. У детей была повышенная температура и сухой кашель. Теперь данную информацию проверит Минздрав.