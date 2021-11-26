В Новосибирске поезд насмерть сбил восьмиклассницу

Posted 26 ноября 2021, 04:40
Published 26 ноября 2021, 04:40
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
В Новосибирск утром 26 ноября на железнодорожном перегоне под колесами поезда погибла ученица восьмого класса.
Очевидцы рассказали, что она стояла на железнодорожных путях между станциями Камышенская и Инструментальный завод. Но никак не реагировала на сигнал машиниста.
Трагический инцидент на железной дороге расследует следственный комитет. В группе АСТ-54 появилась информация, что девочка была восьмиклассницей.