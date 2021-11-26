atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября 2021, 04:40

Published 26 ноября 2021, 04:40

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

В Новосибирске поезд насмерть сбил восьмиклассницу

26 ноября 2021, 04:40
Обстоятельства случившегося выясняют следователи.

В Новосибирск утром 26 ноября на железнодорожном перегоне под колесами поезда погибла ученица восьмого класса.

Очевидцы рассказали, что она стояла на железнодорожных путях между станциями Камышенская и Инструментальный завод. Но никак не реагировала на сигнал машиниста.

Трагический инцидент на железной дороге расследует следственный комитет. В группе АСТ-54 появилась информация, что девочка была восьмиклассницей.

Материалы по теме
В Новосибирской области поезд насмерть сбил 20-летнего парняПоезд насмерть сбил мужчину под НовосибирскомПод Новосибирском пенсионерка поскользнулась и попала под поезд
#Политика#Новости
Подпишитесь
Популярное