Замгубернатора Новосибирской области получил предостережение от Генпрокуратуры

Проверяющие органы выяснили, что ЖСК «На Есенина» до сих пор не получил деньги на достройку от подрядчика. Что касается ЖСК «Сибиряков-Гвардейцев», то власти должны были также заключить договора на МИП, но этого сделано не было. Поскольку вопрос обманутых дольщиков находится в ведении заместителя губернатора Романа Теленчинова, то и ответственность за нарушения возложена на него.