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Замгубернатора Новосибирской области получил предостережение от Генпрокуратуры

26 ноября 2021, 01:36
Фото: Сайт генпрокуратуры РФ
Проверка прошла после обращения дольщиков к Генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Генпрокуратура предупредила замгубернатора Романа Теленчинова о наказании за нарушение прав дольщиков в Новосибирской области.

Напомним, региональный власти ведут достройку проблемных объектов с использованием инвестиционных средств – МИП. Это касается и двух долгостроев на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, Есенина, 65. На объектах с проверкой побывали заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин и региональный прокурор Яков Хорошев.

Проверяющие органы выяснили, что ЖСК «На Есенина» до сих пор не получил деньги на достройку от подрядчика. Что касается ЖСК «Сибиряков-Гвардейцев», то власти должны были также заключить договора на МИП, но этого сделано не было. Поскольку вопрос обманутых дольщиков находится в ведении заместителя губернатора Романа Теленчинова, то и ответственность за нарушения возложена на него.

Заместитель генпрокурора призвал чиновника восстановить права дольщиков, иначе за нарушение закона последует наказание.

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