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Девушка из Новосибирска Елизавета Шарипова покинула шоу «Голос»

27 ноября 2021, 05:40
Фото: pixabay.com
Девушка проиграла сопернице из своей команды.

Участница шоу «Голос» из Новосибирска Елизавета Шарипова не прошла поединок и выбыла.

19-летняя сибирячка попала в команду Леонида Агутина. На одном из этапов его воспитанники должны били спеть дуэтом. После наставник выбирает, кому остаться, а кому покинуть сцену навсегда.

Елизавета выступала с Кариной Купер. Агутин похвалил девушек, но предпочел оставить в шоу Купер. При этом он отметил, что сибирячка очень хорошо выступила.

Отметим, что уроженка Новосибирска учится в Московском госуниверситете, ранее у нее уже была неудачная попытка попасть в детский «Голос».

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