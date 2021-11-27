Девушка из Новосибирска Елизавета Шарипова покинула шоу «Голос»

Участница шоу «Голос» из Новосибирска Елизавета Шарипова не прошла поединок и выбыла.
19-летняя сибирячка попала в команду Леонида Агутина. На одном из этапов его воспитанники должны били спеть дуэтом. После наставник выбирает, кому остаться, а кому покинуть сцену навсегда.
Елизавета выступала с Кариной Купер. Агутин похвалил девушек, но предпочел оставить в шоу Купер. При этом он отметил, что сибирячка очень хорошо выступила.
Отметим, что уроженка Новосибирска учится в Московском госуниверситете, ранее у нее уже была неудачная попытка попасть в детский «Голос».