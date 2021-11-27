Егор Бероев назвал приглашение его в «красную зону» аморальным

Posted 27 ноября 2021, 09:41
Published 27 ноября 2021, 09:41
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
Известный российский актер Егор Бероев назвал приглашение «красную зону» ковидного госпиталя аморальным. На своей странице в facebook он ответил на идею тех, кто пригласил его и других известных россиян посетить коронавирусную больницу, чтобы убедиться в опасности вируса.
Напомним, Бероев выступил против принудительной вакцинации. Он высказался за то, чтобы у людей была свобода выбора, назвав решение о прививке от коронавируса делом каждого. Это Бероев подчеркнул в рассказе о том, что его «пригласили в «красную зону» посмотреть, как умирают люди». При этом актер напомнил слова из клятвы Гиппократа, где говорится о неразглашении врачебной тайны. Бероев заявил, что может пригласить кого угодно посмотреть, как люди гибнут от инсультов и инфарктов, чего, по его данным, в разы больше. По мнению актера, такие вещи не могут являться предметом для пиар кампаний.
- Приглашать смотреть на смерть – аморально, особенно врачам! Мы можем много чего посетить, но не ответим на главный вопрос как цифровые технологии слежения за передвижением человека связаны с обеспечением его здоровья и лечения? - задался вопросом Егор Бероев.
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