Эксперты назвали самые опасные этапы полетов на самолетах

Самыми опасными этапами полета на самолете, с точки зрения возможных происшествий, являются взлет и посадка. Но даже они имеют свои отдельные составляющие. Эксперты проанализировали различные авиаинциденты и посчитали, сколько из них приходится на какой этап полета.
Самый большой процент ЧП пришелся на этап пробега, когда самолет уже коснулся своими шасси взлетно-посадочной полосы и несется по ней. Отметим, что именно в этот момент некоторые нетерпеливые пассажиры начинают вставать со своих мест, хотя бортпроводники всегда предупреждают, что делать этого нельзя. Многие пассажиры во время пробега начинают аплодировать, хотя скорость самолета еще очень велика. Из общего числа инцидентов 28% пришлись именно на этот завершающий этап полета.
На втором месте по числу происшествий - разбег, на который приходится 17,6% инцидентов. Затем идут посадка (16,3%), ожидание и заход на посадку (11,8%), взлет (11,3%), набор высоты (6,5%). На крейсерский полет пришлось только 5,2% происшествий. Отметим, что ряд инцидентов зафиксировали даже на стадии руления - чуть более 3%. Если подсчитать, что более 50% летных происшествий относятся к этапам посадки.