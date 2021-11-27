Эксперты назвали самые опасные этапы полетов на самолетах

Самый большой процент ЧП пришелся на этап пробега, когда самолет уже коснулся своими шасси взлетно-посадочной полосы и несется по ней. Отметим, что именно в этот момент некоторые нетерпеливые пассажиры начинают вставать со своих мест, хотя бортпроводники всегда предупреждают, что делать этого нельзя. Многие пассажиры во время пробега начинают аплодировать, хотя скорость самолета еще очень велика. Из общего числа инцидентов 28% пришлись именно на этот завершающий этап полета.