Москвичам придется платить за вывоз мусора по числу квадратных метров квартиры

Москва с 2022 года запускает мусорную реформу, и власти столицы утвердили тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов. Особенность их в том, что деньги будут брать исходя из площади жилья.
Эксперты посчитали, что с квартиры площадью 45 квадратных метров платеж составит 327 рублей в месяц, сообщает "Кавказ Пост". До нынешнего времени вывоз мусора в Москве включался в общий платеж за содержание жилого помещения.
Социальные сети уже полны возмущений отсутствием логики. Люди не видят зависимости между размером квартиры и объемом мусора. При этом некоторые считают, что большие семьи, проживающие в маленькой квартире, наоборот - могут выиграть от такой схемы.