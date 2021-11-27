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Москвичам придется платить за вывоз мусора по числу квадратных метров квартиры

27 ноября 2021, 12:03
Фото: pixabay.com
Жители столицы раскритиковали реформу, не заметив связи между размером квартиры и объемом мусора.

Москва с 2022 года запускает мусорную реформу, и власти столицы утвердили тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов. Особенность их в том, что деньги будут брать исходя из площади жилья.

Эксперты посчитали, что с квартиры площадью 45 квадратных метров платеж составит 327 рублей в месяц, сообщает "Кавказ Пост". До нынешнего времени вывоз мусора в Москве включался в общий платеж за содержание жилого помещения.

Социальные сети уже полны возмущений отсутствием логики. Люди не видят зависимости между размером квартиры и объемом мусора. При этом некоторые считают, что большие семьи, проживающие в маленькой квартире, наоборот - могут выиграть от такой схемы.

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