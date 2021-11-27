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На станции метро Новосибирска начали устанавливать турникеты со створками

27 ноября 2021, 02:11
Фото: pixabay.com
Благодаря новым турникетам не будет столпотворения.

На станции «Речной вокзал» новосибирского метрополитена вскоре заработают новые турникеты. Они оснащены прозрачной створкой, которая убирается и пропускает пассажира при оплате.

Метрополитен запланировал обновить турникеты на всех станциях. Пока же работы ведутся в первом вестибюле, ведущем к платформе.

Через один турникет может пройти в час 1200 человек. В метрополитене заявили, что замена пропускных устройств позволит избежать давки в час пик. На станциях обновят 26 устройств. На покупку новых было потрачено 30 млн рублей.

Проезд на метро можно оплатить транспортной или банковской картой, а также купив жетон на кассе.

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#Новости#Транспорт
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