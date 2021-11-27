На станции метро Новосибирска начали устанавливать турникеты со створками

На станции «Речной вокзал» новосибирского метрополитена вскоре заработают новые турникеты. Они оснащены прозрачной створкой, которая убирается и пропускает пассажира при оплате.
Метрополитен запланировал обновить турникеты на всех станциях. Пока же работы ведутся в первом вестибюле, ведущем к платформе.
Через один турникет может пройти в час 1200 человек. В метрополитене заявили, что замена пропускных устройств позволит избежать давки в час пик. На станциях обновят 26 устройств. На покупку новых было потрачено 30 млн рублей.
Проезд на метро можно оплатить транспортной или банковской картой, а также купив жетон на кассе.