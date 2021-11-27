atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирские туристы заплатили почти 2 млн рублей за просроченный ПЦР-тест

27 ноября 2021, 02:35
Фото: pixabay.com
Нарушители не загрузили результаты теста на госуслуги.

Отдыхавшие за границей новосибирцы оплатили 1,9 млн рублей штрафа за просроченный ПЦР-тест на коронавирус.

Управление Роспотребнадзора зафиксировало за текущий год 411 нарушителей среди туристов. Согласно закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии, россияне обязаны отчитаться о состоянии своего здоровья на портале госуслуг.

После возвращения из-за границы непривитым гражданам необходимо в течение трех дней сдать ПЦР-тест на коронавирус, и не позднее четыре дней загрузить результаты на госуслуги. Также необходимо соблюдать самоизоляцию. Вакцинированные новосибирцы и те, кто переболел Covid, освобождаются от лабораторного исследования.

Нарушения закона влекут административный штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей.

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32