Новосибирские туристы заплатили почти 2 млн рублей за просроченный ПЦР-тест

После возвращения из-за границы непривитым гражданам необходимо в течение трех дней сдать ПЦР-тест на коронавирус, и не позднее четыре дней загрузить результаты на госуслуги. Также необходимо соблюдать самоизоляцию. Вакцинированные новосибирцы и те, кто переболел Covid, освобождаются от лабораторного исследования.