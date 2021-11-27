Новосибирские туристы заплатили почти 2 млн рублей за просроченный ПЦР-тест

Отдыхавшие за границей новосибирцы оплатили 1,9 млн рублей штрафа за просроченный ПЦР-тест на коронавирус.
Управление Роспотребнадзора зафиксировало за текущий год 411 нарушителей среди туристов. Согласно закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии, россияне обязаны отчитаться о состоянии своего здоровья на портале госуслуг.
После возвращения из-за границы непривитым гражданам необходимо в течение трех дней сдать ПЦР-тест на коронавирус, и не позднее четыре дней загрузить результаты на госуслуги. Также необходимо соблюдать самоизоляцию. Вакцинированные новосибирцы и те, кто переболел Covid, освобождаются от лабораторного исследования.
Нарушения закона влекут административный штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей.