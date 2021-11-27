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Posted 27 ноября 2021, 08:15

Published 27 ноября 2021, 08:15

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

Новый африканский штамм коронавируса прибыл в Европу из Египта

27 ноября 2021, 08:15
Новый штамм обнаружили в Бельгии у человека, вернувшегося 11 ноября из Египта. Симптомы заражения у него проявились 22 ноября.

В Европе впервые зафиксировали новый штамм коронавируса. Его обнаружили в Бельгии у человека, вернувшегося 11 ноября из Египта, сообщает Коммерсантъ. Симптомы заражения у пациента начали проявляться спустя 11 дней, 22 ноября.

О том, что в Европе обнаружили новый штамм коронавируса, заявил министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук. Африканский штамм получил код B.1.1.529. Что известно о новом штамме? Ранее ученые провели сравнение со штаммом Дельта и предположили, что африканский штамм коронавируса окажется опаснее.

Напомним, появление в Африке нового штамма привело к экстренному заседанию специалистов в ВОЗ. Теперь уже ряд стран ограничили поездки своих граждан в Южную Африку. Но выяснилось, что в Европу штамм попал с севера африканского континента.

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