Новый африканский штамм коронавируса прибыл в Европу из Египта

Posted 27 ноября 2021, 08:15
Published 27 ноября 2021, 08:15
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
В Европе впервые зафиксировали новый штамм коронавируса. Его обнаружили в Бельгии у человека, вернувшегося 11 ноября из Египта, сообщает Коммерсантъ. Симптомы заражения у пациента начали проявляться спустя 11 дней, 22 ноября.
О том, что в Европе обнаружили новый штамм коронавируса, заявил министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук. Африканский штамм получил код B.1.1.529. Что известно о новом штамме? Ранее ученые провели сравнение со штаммом Дельта и предположили, что африканский штамм коронавируса окажется опаснее.
Напомним, появление в Африке нового штамма привело к экстренному заседанию специалистов в ВОЗ. Теперь уже ряд стран ограничили поездки своих граждан в Южную Африку. Но выяснилось, что в Европу штамм попал с севера африканского континента.
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