Под Новосибирском хозяин магазина застрелил вломившегося к нему вора

Житель новосибирского поселка «Семейная сказка» застрелил забравшегося в магазин злоумышленника.
Местная жительница рассказала, что в ночь на 25 ноября хозяин магазина применил оружие при попытке взлома магазина. НГС приводит словам председательницы поселка Татьяны Малыгиной, которая первой оказалась на месте происшествия.
Она прибежали к магазину, когда один из злоумышленников был уже убит. Сын владельца торговой точки Валентин заявил, что мужчины вели себя агрессивно и требовали алкоголь. По его словам, он был вынужден пригрозить им ружьем, но незнакомцы стали угрожать ему убийством, в руке одного из них был нож. Когда они пошли в его сторону, Валентин выстрелил.
Женщина успела пообщаться и с другом погибшего. Тот заявил, что пытался успокоить товарища, сам же он не нес никакой угрозы.
В настоящее время проводится расследование, назначена экспертиза.