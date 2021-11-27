Под Новосибирском хозяин магазина застрелил вломившегося к нему вора

Она прибежали к магазину, когда один из злоумышленников был уже убит. Сын владельца торговой точки Валентин заявил, что мужчины вели себя агрессивно и требовали алкоголь. По его словам, он был вынужден пригрозить им ружьем, но незнакомцы стали угрожать ему убийством, в руке одного из них был нож. Когда они пошли в его сторону, Валентин выстрелил.