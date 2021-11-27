В Новосибирске бывший сотрудник ЧОПа угрожал сжечь главу штаба при Минобре

Когда она ему отказала в публикации, посыпались угрозы в ее адрес. В аудиосообщении мужчина оскорблял Василенко, используя нецензурную брань, а также пригрозил сжечь и ее, и ее родных заживо. Чиновница выяснила, где он работает, и заявила на него в полицию.