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В Новосибирске бывший сотрудник ЧОПа угрожал сжечь главу штаба при Минобре

27 ноября 2021, 02:14
Фото: pixabay.com
Мужчину после задержания отдали медикам.

В Новосибирске бывшего сотрудника ЧОПа задержали из-за угроз сжечь заживо чиновницу Министерства образования.

В полицию обратилась глава оперштаба по коронавирусу при министерстве Оксана Василенко. Она ведет образовательный паблик, на который был подписан задержанный. Как рассказала НГС Василенко, мужчина предлагал опубликовать темы, которые не имеют никакого отношения к образованию. Содержание его постов было агрессивным.

Когда она ему отказала в публикации, посыпались угрозы в ее адрес. В аудиосообщении мужчина оскорблял Василенко, используя нецензурную брань, а также пригрозил сжечь и ее, и ее родных заживо. Чиновница выяснила, где он работает, и заявила на него в полицию.

На своей странице он указал место работы – ЧОП, но там заявили, что такой сотрудник не работает у них с лета.

Подписчика задержали и отправили в медицинское учреждение.

#Новости#Происшествия
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