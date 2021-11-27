В Новосибирской области 391 человек заболел за сутки коронавирусом

Posted 27 ноября 2021, 08:48
Published 27 ноября 2021, 08:48
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
Новосибирский оперштаб сообщил, что за прошедшие 24 часа в регионе подтвердили гибель от ковида 17 человек. Скончались трое мужчин, которым было от 37 до 77 лет, и четырнадцать женщин в возрасте от 47 до 86 лет. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни минимум 3 753 человек в Новосибирской области.
В больницах региона с коронавирусом или подозрением на него находятся 4 247 человек, из которых в реанимацию попали 362 пациента. Самые тяжелые из них лежат на аппаратах искусственной вентиляции легких - 54 человека.
За прошедшие сутки коронавирус обнаружили еще у 391 жителя Новосибирской области. Всего же за все время насчитывается 81 542 заболевших. Выздоровели 57 127 человек, а за сутки выписали 113 пациентов.