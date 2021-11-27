В Новосибирской области 391 человек заболел за сутки коронавирусом

Новосибирский оперштаб сообщил, что за прошедшие 24 часа в регионе подтвердили гибель от ковида 17 человек. Скончались трое мужчин, которым было от 37 до 77 лет, и четырнадцать женщин в возрасте от 47 до 86 лет. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни минимум 3 753 человек в Новосибирской области.